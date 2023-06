Orgoglio, soddisfazione e successi: i 40 anni della scuola calcio Difesa Grande

TERMOLI. 10 giugno 1983 – 10 giugno 2023. 40 anni di coraggio, speranze, orgoglio e anche di soddisfazioni e successi, per il G. S. Difesa Grande Calcio Termoli. Era il lontano 1983 quando, un gruppo di coraggiosi e volenterosi amanti dello sport più bello del mondo, nel nascente quartiere di Difesa Grande, periferia a Sud di Termoli, decisero di creare una scuola calcio.

Attrezzarono a campo di calcio un terreno adiacente, costruirono le strutture per dare le giuste attrezzature di sicurezza per i giovani calciatori, spogliatoi, servizi igienici e uffici, iniziarono le iscrizioni da parte dei genitori che vedevano in questa scuola calcio una struttura per tenere impegnati e, nel frattempo, fare sport ai propri figlioli. Così, anno dopo anno, la scuola cresceva, diventando una vera e propria società di calcio giovanile, con tanti ragazzini che partivano da categorie Piccoli amici, Primi calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi e Allievi.

Arrivavano allenatori e istruttori, ex giocatori, a tenere a bada in campo e fuori i giovani calciatori. E oggi siamo arrivati al 40° compleanno e vogliamo ricordarli tutti questi coraggiosi e lungimiranti soci fondatori.

Vincenzo Di Pietrantonio, Pasqualino Paggiotta, Felice Carlino, Ermenegildo Cicchitto, ricordiamo anche che dal 1987 a reggere le sorti del sodalizio ci fu il presidentissimo Nunzio Cucuro. Sabato10 giugno ci sarà grande festa, sull’impianto in in erba, per festeggiare a dovere questi 40 anni di attività.

Tanti ospiti, tra dirigenti, ex calciatori che hanno iniziato l’attività in questa società. A tutti i tesserati saranno consegnati gli attestati, ci sarà live music, panini, porchetta e bevande e in più sarà allestito anche un maxi schermo per vedere la finale di Champions League Manchester City – Inter. Fischio d'inizio ore 19.