Un pomeriggio dedicato a Italo Calvino

TERMOLI. Nell’ambito delle celebrazioni per il centenario di Italo Calvino, "Il barone rampante" è al centro del nuovo gruppo di lettura della libreria Fahrenheit sabato 10 giugno alle ore 17:00.

"Il barone rampante" è la storia del Barone Cosimo Piovasco di Rondò, indomabile ribelle che a dodici anni sale su un albero per non ridiscenderne mai più, ed è considerato uno dei capolavori di Italo Calvino.

Nato in maniera informale da un gruppo di giovani lettori che si incontrano in libreria per scambiarsi le proprie opinioni sui libri letti, il gruppo di lettura si è sviluppato coinvolgendo lettori di tutte le età. Il tema viene deciso dal gruppo di lettura stesso, che è aperto anche a chi vuole solo ascoltare e farsi un’idea di un libro o di un autore non ancora letto.