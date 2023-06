“Finale in musica… la scuola in concerto” all'istituto Ricciardi

PALATA. L’Istituto comprensivo “A. Ricciardi” di Palata conclude l’anno scolastico con una grande festa che ha visto l’unione di tutti i plessi dell’Istituto tra canti, balli, rappresentazioni teatrali, Folklore, divertimento e danze delle comunità locali.

La melodia sinfonica si è aperta con un caloroso benvenuto istituzionale da parte del dirigente scolastico Guido Rampone alle rappresentanze dei Comuni, ai genitori, agli alunni e a tutto il personale, docente e non, dell'istituto Ricciardi.

L’accoglienza non poteva non onorare il grande lavoro professionale di maestria per rendere la scuola armoniosa e magistralmente culturale. La presentazione dell’Orchestra scolastica dell’Istituto ad indirizzo musicale ha inglobato tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado allietando l’atmosfera con le note e il concerto tonale di chitarre, fisarmoniche, sassofoni dai brani altolocati di Paul McCartney, J. Lennon, A. Walter, The Marcel, Ben E. King per finire con l’orchestra della musica d’insieme: uno spettacolo dallo stile ammirevole che ha incantato gli spettatori.

Plausi ed entusiasmo hanno accompagnato, poi, le esibizioni degli alunni della scuola primaria dell’Istituto Ricciardi che, tra radici e storia, hanno saputo raccontare le origini del proprio paese valorizzate dai balli armoniosi del gruppo Folk con costumi caratteristici di un’epoca storica lontana, ma anche danze artistiche più progressive e ritmate date da un’impronta corrente e più attigua ai ragazzi.

Il dirigente scolastico ha sottolineato l’importanza della competenza musicale nella vita delle nuove generazioni come parte di un vissuto che sa regalare il passato coniugandosi al presente, con un tocco di contemporaneità e vivacità.

Non poteva non mancare all’interno di questa manifestazione culturale una significativa rappresentazione teatrale in lingua inglese “The Canterville Ghost” di Oscar Wilde dove i ragazzi si sono cimentati con maestosità d’epoca all’interno di un contesto storico ottocentesco. In ultimo, gli alunni della Scuola Secondaria hanno ricevuto gli attestati del percorso scolastico che li ha visti protagonisti dei Giochi Matematici d’Autunno Pristem dell’Università Bocconi.

Il dirigente scolastico ha esaltato lo spettacolo meraviglioso degli alunni dell’Istituto, un evento ricco di narrazione da vivere e rivivere, affinché si lascino tracce indelebili di radici che ogni comunità possiede. L’anno scolastico si è concluso suggellando le tantissime attività didattiche svolte: dalle manifestazioni, ai viaggi d’istruzione, ai laboratori artistici, al Torneo di scacchi, al progetto Pon “Edugreen con l’orto didattico, Erasmus + e tanto altro ancora all’insegna della scuola attiva e aperta al territorio, al “fare” per imparare.

L'istituto comprensivo Ricciardi di Palata ha voluto così ringraziare tutta la collettività scolastica con un finale in grande stile e consonanza d’intenti.