La buona alimentazione ci mantiene in salute

Ieri, venerdì 9 giugno, si è tenuto presso l'hotel Meridiano, il convegno Anteas Molise sul tema dell'alimentazione e sui 100 anni dalla scoperta dell'insulina.

Il convegno e stato presieduto dalla dottoressa Maria di Bona che ha aperto i lavori sulla tematica approfondita dall' endocrinologo dottor Ercole D'Ugo dell'università D'Annunzio di Chieti, con una interessante relazione sui cento anni dalla scoperta dell'insulina. La presidente Adiconsum, Giovanna Testa ha parlato di alimentazione e della consapevolezza della lettura delle etichette nutrizionali.

Presenti i segreti interregionali Cisl Abruzzo- Molise Giovanni Notaro e la segreteria alle politiche sociali Maria Pallotta che hanno parlato dell'importanza dei temi e gli eventi trattati da Anteas nelle sue iniziative.

«Un evento- ha sottolineato il segretario interregionale Abruzzo Molise Fnp Mario Gatti- che plaude all'operato dell'Anteas e alla collaborazione fattiva che mette in campo, insieme, i pensionati della Fnp -Cisl nel Molise». Sono Intervenuti i coordinatori per l' Ast Molise Antonio D'Alessandro, per la Fnp Mascolo e il segretario organizzativo Fnp-Cisl Abruzzo Molise Angelo Palladino.

Le conclusioni sono state affidare al presidente nazionale Anteas, Loris Cavalletti che, con piacere, ha partecipato lasciando un messaggio di condivisione per le associazioni di volontariato presenti. L'esempio è quello dei volontari dell'Emilia Romagna che possono dare monito a unirci per il bene comune.

Un ringraziamento a tutti per aver dato buona partecipazione all'iniziativa dal Presidente Anteas Regionale Molise Luigi Pietrosimone.

Galleria fotografica