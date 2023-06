"Viva le fiabe" in via Favorita

CAMPOMARINO. Grande successo per la manifestazione di fine anno delle sezioni Verde e Azzurro della Scuola dell'Infanzia di via Favorita di Campomarino.

Lo spettacolo dal titolo "Viva le fiabe" è stato raccontato dai bambini che hanno messo in evidenza l'importanza e il valore delle fiabe tradizionali, oggi troppo spesso dimenticate per via degli strumenti digitali non sempre usati in maniera corretta e dalla dipendenza dai videogiochi.

Bravissimi gli alunni e le loro maestre che hanno saputo emozionare il pubblico soprattutto con il canto di saluto finale "Supereroi"

Le maestre augurano buone vacanze a tutti e un futuro brillante agli alunni che andranno alla primaria e un arrivederci a presto.

Un ringraziamento particolare va all'autore dei diplomini e della scenografia, il fumettista Salvatore Amedei.

Galleria fotografica