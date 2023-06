Scuola e associazioni in sinergia "estiva": nasce il campus dell'Achille Pace

TERMOLI. Dal giorno 12 giugno 2023 fino al 30 giugno, dal lunedì al venerdì, 40 alunne e alunni delle classi 4^ e 5^ Primaria dell’IC Achille Pace di Termoli trascorreranno le loro mattine presso il Circolo della Vela di Termoli coordinati e diretti dalla professoressa Emanuela Pracella. Saranno svolte le seguenti attività: Hockey sul prato, Vela, Calcio a 5 e Pallamano.

La dirigente scolastica Luana Occhionero e l'intera istituzione didattica ringraziano la Fhi (Federazione Italiana Hockey), Asd Arcadia Termoli, Asd Handball Gorillaz di Termoli per la disponibilità e la gratuità della loro collaborazione, nonché il Circolo della Vela per aver reso possibile l’organizzazione del Campus mettendo a disposizione gratuitamente gli spazi e tesserando gli alunni.

Tutti i protagonisti (coordinatori, associazioni e federazioni) sono accomunati dallo spirito di solidarietà sportiva e dal desiderio di promuovere corretti stili di vita oltre le mura scolastiche in un clima sereno e stimolante.

Le studentesse e gli studenti si cimenteranno in diverse attività sportive in spiaggia, impareranno le regole del fair play ed i valori etici su cui si fonda lo sport immersi in un clima di collaborazione e fiducia.

Le attività extrascolastiche, deliberate dagli organi collegiali della scuola, incarnano gli ideali del Ptof dell’Istituto comprensivo Achille Pace e quelli di tutte le associazioni e federazioni sportive coinvolte nel progetto.