L'infiorata del Corpus Domini colora le strade di Guglionesi

GUGLIONESI. Un tappeto di mosaici di fiori ha reso ancora più bello la processione del Corpus Domini di Guglionesi.

Non ci sono stati solo gli altarini per le vie del paese, ma grandi mosaici fatti di fiori, abilmente creati dalle mani di tanti volontari del posto, dalle signore dell’Anteas ai giovani della pro loco Colleniso che, insieme ad altre associazioni hanno creato quadri bellissimi, non solo su tutta viale Regina Margherita (Lungomare) ma per tutte le strade percorse dalla solenne processione.

E sono stati tanti i fedeli presenti che ne hanno apprezzato la bellezza, la passione che tutti loro, indistintamente, ci hanno messo.

Un’infiorata bellissima. Un’iniziativa che è ormai un appuntamento imprescindibile e che, di anno in anno, ha visto aumentare sempre di più le persone che si incontrano i giorni precedenti per lavorare allo studio dei disegni che verranno poi rappresentati con petali ed elementi colorati.

La festa del Corpus Domini celebra la vicinanza di Gesù agli uomini, il momento più alto e significativo della Sua esperienza umana. La solennità del Corpus Domini è un momento importante a fine anno pastorale, in cui al centro della celebrazione è l’Eucaristia, fonte e culmine della vita della chiesa, attraverso la quale si sperimenta la comunione tra le varie realtà della diocesi, nella corale preghiera per i deboli, i poveri, per chiunque ha bisogno di amore e di consolazione, vicino o lontano, è il segno tangibile di una condivisione e partecipazione alla vita cittadina.

La processione ha visto la presenza di tanti bambini dell'istituto omnicomprensivo "Giulio Rivera", che hanno ricoperto il ruolo di angioletti davanti al Santissimo Corpo e Sangue di Cristo portato da monsignor Antonio Sabetta.

