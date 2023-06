La scalinata di via Roma intitolata all'eroe Skanderbeg

TERMOLI. Sarà celebrata il 16 giugno alle ore 17,30 presso la casa Museo Stefhanus in piazza Duomo, la cerimonia di intitolazione della scalinata di via Roma all’eroe albanese Giorgio Kastriota Skanderbeg, definito difensore dell’Europa Cristiana e per tale motivo ricordato in Italia, Albania ed altre capitali europee.

La delibera è stata emanata dal Comune di Termoli il 29 dicembre del 2021 su richiesta presentata da due associazioni del territorio, la Kamastra in rappresentanza delle popolazioni albanofone della città e dei paesi del circondario e dall’Associazione Agimi che accoglie cittadini residenti a Termoli e nel territorio provenienti dalla moderna Albania.

L’istanza, corredata da sottoscrizioni e firme in linea con le procedure richieste dall’ordinamento della toponomastica del comune di Termoli, è corredata da informazioni storiche sui rapporti tra le due sponde dell’adriatico sin dalle epoche remote.

Una per tutte il matrimonio di Manfredi figlio di Federico secondo con Elena di Durazzo. Secondo testimonianze documentali Manfredi avrebbe tenuto corte anche a Termoli, nel castello al cui cospetto si trova la scalinata sulla quale viene posta l’opera grafica ideata dai presidenti delle associazioni proponenti Maria Rosaria D’Angelo e Fatmir Beululi su testi di Fernanda Pugliese e realizzata dall’artista Carla Di Pardo.

All’evento partecipano le autorità diplomatiche di Albania e Kosovo le ambasciatrici s.e. Anila Bitri, s.e. Lendita Haxhitasimi, Luljeta Cobanai console a Milano e la prof. Diana Ajub Kastrati direttore QCSPA del Ministero della Diaspora. Al convegno partecipa il segretario generale dell’Euroregione Adriatico Ionica Francesco Cocco.

L’accoglienza e i saluti istituzionali saranno rivolti dal sindaco di Termoli Francesco Roberti, dal vescovo della Diocesi di Termoli–Larino s.e. Mons. Gianfranco De Luca, e dai sindaci dei paesi arbëreshe Pierdonato Silvestri di Campomarino, Francesco Gallo di Portocannone, Giorgio Manes di Montecilfone e Laura Greco di Ururi.

L’iniziativa sarà presentata dall’assessore alla cultura Michele Barile. Saranno inoltre presenti il presidente del Consiglio comunale Annibale Ciarniello, il vicesindaco Vincenzo Ferrazzano e componenti della Giunta e del Consiglio.