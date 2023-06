Piazza gremita per i "Cugini di Campagna" a Portocannone

PORTOCANNONE. Un successo di piazza ha fatto calare il sipario sulla "Festa di Maggio" a Portocannone, che parte dalla festa patronale e arriva sino al Sant'Antonio. Come sottolinea l'assessore alla Cultura Valentina Flocco "Dopo la Processione in onore di Sant’Antonio da Padova lungo le vie del paese, benedetta da un uno sprazzo di luce e dall’assenza di pioggia, alle ore 21 nella sala consiliare, alla presenza del sindaco e degli amministratori e di un bel pubblico in attesa, si è tenuta l’estrazione della “Lotteria del Carro dei Giovani”, con l’assegnazione di tutti i premi messi in palio.

Intanto Piazza Skanderbeg, le vie dintorno e il paese tutto diventavano sempre più gremiti per un evento attesissimo: alle ore 23 si è esibito il notissimo gruppo dei Cugini di Campagna, come da Calendario, evento organizzato dal Comitato Festa e che ha portato nel piccolo centro arbereshe visitatori e spettatori anche da lontano, nonostante il tempo meteorologico non fosse dei migliori. Pubblico felicissimo, artisti davvero disponibilissimi e amabili, anche fuori dalla scena. Arrivederci all’anno prossimo».

Galleria fotografica