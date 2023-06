Cultura dello sport diffusa nel territorio, l'incontro del Coni con Tomei

GUGLIONESI. «E’ la prima volta che un presidente del Coni Molise arriva in visita in un comune. Siamo davvero onorati della presenza del presidente D’Angelo». Sono queste le parole del sindaco Antonio Tomei e del consigliere Gabriele Lamanda che questa mattina, mercoledì 14 giugno, hanno ricevuto in Municipio la visita del presidente Vincenzo D’Angelo.

Una visita che suggella una collaborazione tra le due istituzioni che parte dalla volontà dell’amministrazione Tomei di educare alla cultura sportiva la popolazione.

Cultura dello sport che, durante la campagna elettorale, è stata al centro del programma.

“La cultura dello sport, unitamente alla scuola sono capisaldi di questa amministrazione che vuole- ha dichiarato Lamanda- che i ragazzi, diventino dei buoni cittadini”.

Un primo momento di collaborazione tra Coni Molise e comune di Guglionesi c’è stato per la “Giornata nazionale dello sport” che ha coinvolto tante discipline nella piazza a Castellara. Un evento creato con pochissimo preavviso che, però, ha portato risalto e, soprattutto, questa visita del presidente D’Angelo.

Presenti nella sala giunta del Comune di Guglionesi anche alcune società sportive, come Ottavio Di Marco per l’Asd Real Guglionesi, Gabriele Di Cienzo per il “Festinalente Usconio”, Giuseppe Maurizio per la Fly sport Molise. Oltre le società, presente anche Paolo Lamanda, candidato consigliere per Tomei che, anche non essendo rientrato in amministrazione, dona a pieno il suo supporto e aiuto concreto.

A suggellare la collaborazione Comune e Coni, la stretta di mano tra il sindaco e il presidente che si sono scambiati il gagliardetto del Coni e una targa nominativa per D’Angelo, simbolo dello “scambio di idee e progettualità”.

D’Angelo è stato accompagnato a visitare anche gli impianti sportivi di cui Guglionesi è dotata e, a tal proposito, il primo cittadino Tomei ha voluto sottolineare che “i nostri impianti li mettiamo a disposizione del Coni, per qualsiasi manifestazione a livello regionale ma anche nazionale, se gli impianti sono idonei, e ci farebbe molto piacere che queste manifestazioni organizzate a livello regionale e/o nazionale si svolgessero qui”.

“Sto cercando di andare in giro e fare incontri con i comuni- ha spiegato D’Angelo- per portare la presenza del Coni sul territorio. Questo è il nostro primo impegno e ribadisco che questa è davvero la prima visita in un Municipio. Questo vuole essere un monito per riuscire a dare una mano per riuscire a fare sport qui in Molise”.

Galleria fotografica