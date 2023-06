Giulia D'Aloia e gli “Enigmi dell’anima: figure e forme tra spiritualità e natura”

TERMOLI. Giulia D’Aloia esporta il suo talento nell’asse Firenze-Termoli, con due importanti mostre d’arte. Tra gli eventi della 65^ “Estate termolese”, nella storica e pittoresca e cornice del “Castello Svevo”, con il titolo “Enigmi dell’anima - Figure e forme tra spiritualità e natura”, si svolgerà -dal 18 al 23 giugno - una importante Mostra d’Arte patrocinata dal Comune e dalla Pro Loco di Termoli. Si tratta di una interessante esposizione in cui, attraverso le opere esposte, sarà possibile ripercorrere il lungo ed articolato percorso artistico di Giulia D’Aloia, in arte Juliet RosaWood. Una pittrice, che come si ricorda, proprio l’8 marzo scorso è stata premiata dalla “Presidenza del Consiglio Regionale del Molise” per la delicata originalità delle sue opere.

L’inaugurazione della Mostra di Termoli ci sarà il giorno 17 giugno, con la presenza di un numero limitato di persone, mentre nei giorni successivi ci sarà l’ingresso libero per tutti. Sempre il giorno 17, la presentazione del lavoro è affidata al Prof. Renato Cavallaro (Sapienza-Università di Roma) e alla dottoressa Alessandra Chiavaro. Per mostrare ai presenti la magia della creazione di un’opera pittorica, Giulia D’Aloia il giorno 19 giugno alle ore 18 si esibirà in una Live painting. Si tratta di una sessione di pittura “dal vivo”, in cui la pittrice elaborerà un dipinto dinanzi al pubblico, improvvisando al momento la composizione. L’evento, che si è tenuto invece tra il 10-11 giugno a Firenze nelle sale del cinquecentesco “Palazzo Ximènes Panciatichi”, riguarda il “Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti”. Si tratta di un importante premio, il cui obiettivo è quello di promuovere e valorizzare sia l’arte a livello qualitativo, che le esperienze nazionali ed internazionali degli artisti partecipanti.

L’opera presentata, dal titolo <Pìetas>, è un lavoro fortemente originale e innovativo, nato dalla stretta collaborazione di Giulia D’Aloia con il fotografo milanese Flavio Gasparini. Il dipinto consiste in una elaborata composizione legata al mondo “visibile”, ma che sottolinea come l’arte risieda nella “trasformazione” del reale. In particolare nella costruzione visiva delle idee e delle sensazioni dal punto di vista dell’artista e quindi nella sua “interpretazione” e nella sua “trasfigurazione”. Questo dipinto è infatti pervaso da una particolare intensità emotiva, in cui il perfetto dosaggio della luce crea suggestive atmosfere, soffuse di carnale spiritualità.