Nuove strategie di promozione territoriale con il "green waters adventure"

GUARDIALFIERA. Venerdì 16 giugno prossimo, a partire dalle ore 15,00, il Comune di Guardialfiera, partner del Progetto, di cui capofila l’Ente parco nazionale del Gargano, “Green Waters Adventure”, ha organizzato un Forum per promuovere un percorso condiviso e partecipativo volto a favorire la programmazione di nuove strategie di promozione territoriale che integrino l’offerta turistica con elementi orientati al turismo d’avventura e sportivo.

Green Waters Adventure è un progetto transfrontaliero che vede convolte le regioni Puglia e Molise, partner con Albania e Montenegro, cofinanziato dall’Unione Europea. Nasce per promuovere una tipologia di fruizione turistica coniugabile con le esigenze di sviluppo sostenibile in aree poco antropizzate e per valorizzare le identità geografiche e naturali e creare nuove rotte nelle destinazioni delle zone partner favorendo la destagionalizzazione.

Il Forum è aperto a tutti coloro che intendono contribuire allo sviluppo del turismo sportivo acquatico, del turismo sportivo e d’avventura più in generale. Invitati i comuni che in qualche maniera interagiscono con il lago e la sua peculiarità turistica. Larino, Casacalenda, Acquaviva Colle Croce, Castelmauro, Lupara, Palata, Provvidenti. Il progetto, che vede il partenariato attivo dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, sarà presentato nei dettagli presso la sede del Parco Letterario e del Paesaggio F. Jovine, nel bellissimo palazzo Loreto in via corso Umberto I. La giornata sarà introdotta dai saluti istituzionali del Sindaco Vincenzo Tozzi e dal Presidente dell’Ente parco (lead partner del progetto) Pasquale Pazienza. Presenti autorità regionali.

All’evento parteciperanno i referenti dei partner del progetto del Comune di Castel San Vincenzo e del Dipartimento Turismo e Cultura della Regione Puglia, nonché Costanzo Cascavilla, Maurizio Varriano, Mauro Calise, Remo Di Giandomenico.

Il forum sarà condotto da un esperto di politiche di programmazione dello sviluppo locale. Si invitano alla partecipazione le associazioni tutte che potranno essere partner del progetto finanziato dall’Unione Europea.