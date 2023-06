Concorso su etica e valori della vita, premiati gli studenti del Molise

MOLISE. "Generazione Zeta: cosa vuoi di più dalla vita? Alla ricerca delle cose che contano". È stato questo il tema del concorso internazionale promosso dal Movimento per la vita per far riflettere i giovani sui temi dell'etica della vita e renderli protagonisti nella costruzione di un futuro fondato sui valori più importanti. Per i primi classificati ci sarà un viaggio a Strasburgo in cui visiteranno la città e, in particolare, il Parlamento europeo dove faranno un'attività di simulazione parlamentare per imparare come si approva un disegno di legge in un Parlamento. Per il secondo posto un'altra entusiasmante esperienza da vivere a Santa Maria di Leuca (Lecce) con il seminario di incontro, riflessione e vacanza "Dentro un io c'è sempre un noi" dal 26 agosto al primo settembre con la partecipazione di giovani provenienti da tutta Italia e non solo. ll Premio Internazionale (PIAS) “incontra” studenti delle scuole superiori italiane fin dal 1987: per tanti anni conosciuto come “Concorso Scolastico Europeo”, dal 2016 è intitolato alla memoria di Alessio Solinas, membro dell’Equipe nazionale dei Giovani del Movimento per la Vita Italiano, che fervidamente credeva nel protagonismo dei ragazzi nelle sfide prolife. Il Premio Internazionale “Alessio Solinas” è un’iniziativa del Movimento per la Vita Italiano, che da sempre ha a cuore la formazione dei ragazzi e desidera fornire loro occasioni e percorsi di approfondimento, condivisione e discussione, affinché essi siano coinvolti in prima linea nei dibattiti etici del nostro tempo e, soprattutto, nel miglioramento della società in cui vivono!

La premiazione si è tenuta ad Isernia los corso 8 giugno, presso la ex Sala delle Colonne. Sono intervenuti, tra gli altri, il vescovo di Isernia mons, Camillo Cibotti, Rita Colecchia e le docenti Cioffi e Antenucci di Isernia.

Rita Colecchia, segretaria regionale del Concorso e Rappresentante Regionali dei Movimenti per la Vita, ringrazia tutti gli studenti che hanno partecipato, rinnovando l'invito a prendere parte anche in futuro a queste iniziative che stimolano la riflessione e il dibattito su temi di grande attualità. Un ringraziamento di cuore ai Dirigenti e ai docenti delle scuole che hanno partecipato al Concorso, insieme alla Commissione esaminatrice, con la speranza di coinvolgere altre scuole per il prossimo anno.

Di seguito elenco premiati:

Primo premio

Anastasia Maiorino – Liceo scientifico "Alfano" - Termoli

Manuel Di Vito – Istituto Tecnico "Majorana" di Termoli

Martina Bianchini – Liceo scientifico - Agnone

Gaia Antenucci – Ist. Cuoco Manuppella - Isernia

Federica Barone – Ist. Cuoco Manuppella - Isernia

Giulia Fracasso – Ist. Cuoco Manuppella - Isernia

Camula Rizzi – Isis "Majorana" - Isernia

Secondo premio

Marzia Di Giuseppe – Istituto Tecnico "Majorana" - Termoli

Arianna Caroselli - Liceo Giovanni Paolo I - Agnone

Francesca Colaizzi - I I.T.iIS Giovanni Paolo I - Agnone.

