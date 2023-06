Ritorna nel borgo antico, nella canzone di Elia De Santis il viaggio in treno Zurigo-Termoli

together

together ven 16 giugno 2023

TERMOLI-ZURIGO. Vive e lavora a Zurigo, in Svizzera, da ormai tanti anni ma l’amore e l’affetto che prova per Termoli, città di origine di suo padre non l’ha mai abbandonato.





E ogni tanto ritorna tra quelle mura del borgo vecchio, per sentire e assaporare l’odore del mare.

E per Termoli ha creato un video e una canzone che raccontano il suo lungo viaggio in treno per tornare a casa.

Lui è Elia De Santis e nel suo video condivide l'esperienza emozionante di un viaggio che lo ha sempre legato profondamente a Termoli e, soprattutto, vuole contribuire a diffondere ancora di più le bellezze della città.