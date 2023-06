Semplicemente musica: "Parlano di te" il nuovo brano di Danilo Campestre

TERMOLI. Emozioni e sentimenti personali sono alla base della musica di Danilo Campestre. Abbiamo spesso parlato di lui per le sue qualità e doti artistiche. Aveva 13 anni quando ha composto il suo primo pezzo.





Ex studente dell’istituto alberghiero di Termoli, Danilo ha ben chiaro che la sua passione è la musica.

Conquistò il secondo posto al concorso a premi di Musica, canto, danza e recitazione di Ortona, “Gaetano Cespa”, manifestazione aperta a tutti i giovani talenti che vogliano scommettere sul proprio futuro, a cui partecipò col brano inedito “Grandi ma piccoli”.

Grande appassionato di musica rap, ha un suo canale YouTube, col nome d'arte Mab-D, scrive i testi e la musica.

Ha dedicato un brano a una sua amica, Angela di Montenero di Bisaccia, che un male ha strappato alla vita a soli 40 anni, “Per Angela”, col video che ritraeva scenari e posti di Termoli che entrambi frequentavano e avevano nel cuore.

Lo scorso settembre è uscito il pezzo “Mai più” e oggi, invece è la volta di “Parlano di te”.

«Era da tanto che non mi rimettevo in gioco nella musica. Questo pezzo musicale, composto da me, parla di una persona a me stata molto cara che non rivedo da molto; molto significativo per quanto riguarda il testo e la musica. "Parlano di te" è una dedica speciale, dove racconto di me e di una ragazza che si sono lasciati da un bel po' di tempo. Ho cercato di curare il più possibile l'aspetto tecnico del suono e voglio che questo pezzo arrivi al cuore degli ascoltatorii. Il video rappresenta la solitudine di un ragazzo che si lascia andare a sé stesso ma che nel frattempo continua a coltivare la passione per la musica. Spero che questa canzone piaccia agli ascoltatori e che rimanga impressa nelle loro menti e nei loro cuori».