“Enigmi dell’anima”: l'arte al femminile di Juliet Rosa Wood tra spiritualità e natura

“Enigmi dell’anima - Figure e forme tra spiritualità e natura”: Giulia D'Aloia al Castello Svevo

TERMOLI. Un pomeriggio speciale al Castello Svevo di Termoli, dove i colori e la natura pongono al centro la donna, nell’arte senza confini di Giulia D’Aloia, artista originaria di Montorio nei Frentani, capace di affermarsi con mostre a livello internazionale e che proprio in questo 2023 ha avuto l’occasione di presentarsi al Molise, prima in Consiglio regionale e quindi a Termoli.

Lei dipinge e disegna da quando aveva tre anni, un talento innato, di cui fino a venerdì prossimo, 23 giugno, sarà possibile ammirare le opere, proprio con soggetti femminili ritratti tra “Spiritualità e natura”.

Sabato 18 giugno l’inaugurazione della rassegna “Enigmi dell’anima”, dove le figure e le forme vengono proposte nella tecnica dell’acquerello, quella prediletta da Juliet Rosa Wood, il suo nome d’arte.

Un vernissage arricchito dai saluti del sindaco di Montorio nei Frentani, il neo rieletto per la terza volta Nino-Pellegrino Ponte, che non ha mancato di tributare il suo elogio alla virtuosa concittadina, mentre il dettato artistico è stato esplicitato da Alessandra Chiavaro e dal professor Renato Cavallaro, docente della Sapienza.

La Mostra d’Arte, patrocinata dal Comune e dalla Pro Loco di Termoli, ripercorre il lungo e articolato percorso artistico della pittrice, che come si ricorda, proprio l’8 marzo scorso è stata premiata dalla “Presidenza del Consiglio Regionale del Molise” per la delicata originalità delle sue opere.

Per mostrare ai presenti la magia della creazione di un’opera pittorica, Giulia D’Aloia il giorno 19 giugno alle ore 18 si esibirà in una Live painting. Si tratta di una sessione di pittura “dal vivo”, in cui la pittrice elaborerà un dipinto dinanzi al pubblico, improvvisando al momento la composizione.

Galleria fotografica