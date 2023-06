L'infiorata a San Giacomo degli Schiavoni

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Ha debuttato nel 2016, per poi subire lo stop nei drammatici anni della pandemia, poi, dal 2022 è tornata a splendere: ieri l’infiorata a San Giacomo degli Schiavoni è sbocciata di nuovo, dopo il rinvio dal Corpus Domini, a causa del maltempo.

Settimane di lavoro per preparare i materiali usati per realizzare il percorso dell'Infiorata quintali e quintali di sale grosso opportunamente colorato con prodotti acrilici, la popolazione dei residenti e i numerosi turisti giunti per l’occasione, hanno potuto ammirare il lungo percorso dell’Infiorata.

Spettacolo stupendo di colori che ha ricevuto centinaia di apprezzamenti da parte dei numerosi turisti giunti in paese per l'occasione.

Una iniziativa del parroco, don Alessandro Sticca, ideatore e organizzatore dell'evento e a tutti i parrocchiani giovani e meno giovani che hanno contribuito all'ottima riuscita della manifestazione.

Galleria fotografica