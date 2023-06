Operaio-scalatore: il 52enne Giuseppe Scrofani alla prova del Monte Rosa

MONTENERO DI BISACCIA. Due giorni e otto vette per oltre 4.000 metri, appartenenti al massiccio del Monte Rosa. È questa l’avventura che si appresta a compiere Giuseppe Scrofani, dopo soli due anni di avvicinamento alla montagna. Montagna che, oggi, è diventata una delle sue passioni.

Molisano di Montenero, operaio metalmeccanico in Abruzzo e padre di famiglia, Giuseppe ha fin da piccolo praticato ogni genere di sport passando dal nuoto alle arti marziali, dal body building alla biciletta da strada, alternando ai suoi turni di lavoro e agli impegni di famiglia durissime sessioni di allenamento, perché per lui lo sport non è un hobby, ma è uno stile di vita. Casualmente, due anni fa si avvicina al trekking e, in brevissimo tempo, Giuseppe si innamora dei paesaggi del nostro Appennino Centrale, della pace raggiunta una volta arrivati in vetta tanto che la montagna diventa per Giuseppe un richiamo naturale, dal quale non riesce a stare lontano. Questo amore lo spinge a cambiare stile di allenamento, di alimentazione di vita per concentrare tutti i suoi sforzi e il suo tempo al miglioramento fisico e mentale, in quanto la montagna richiede una preparazione su tutti i fronti. Dopo le prime uscite invernali sulle nostre montagne, per Giuseppe inizia a concretizzarsi quello che, inizialmente, sembrava essere solo un sogno: andare oltre! Il sogno diventa quasi una necessità e, per soddisfarla, era necessario prendere una decisone e portarla avanti a qualunque costo e, dal 2022, Giuseppe si focalizza solo sul raggiungimento del suo obiettivo: scalare i suoi primi 4.000 metri.

A pochi giorni dalla partenza, dopo quattro mesi di intensissima preparazione atletica, rinunce e sacrifici, all’età di 52 anni, questo coraggioso sportivo può quasi dire di aver realizzato il suo sogno in quanto, le otto vette che si appresta a conquistare lo stanno aspettando per il 23 giugno, giorno in cui inizierà la salita. In particolare: Punta Giordani, Piramide Vincent, Punta Gnifetti, Balmenhor, Corno Nero, Zumstein, Punta Parrot e Ludvighoe.

A noi, suoi amici e primi sostenitori, non resta che augurargli buona fortuna e un grosso in bocca al lupo in attesa che Giuseppe ci dimostri che i sogni si realizzano lavorando sodo e non tenendoli in un cassetto perché, al di là di eventi che non dipendono da noi, la vita è proprio come il pendio ripido di una montagna: una continua salita, difficoltosa e dal terreno difficile, che va affrontata con determinazione e voglia di farcela.

Forza Giuseppe!

