Illusionismo nel Borgo Antico con Andrea Geminiano

TERMOLI. Martedì 27 giugno, a partire dalle 16:30 fino alle 18, presso il Borgo Antico di Termoli, Andrea Geminiano porterà il suo nuovo esperimento di illusionismo su strada. Un evento patrocinato dal Comune di Termoli, per coniugare spettacolo e promozione del territorio.

Si tratterà di un numero mai eseguito prima in Italia e per la prima volta in assoluto da un'illusionista di 19 anni.

Inoltre sarà l'occasione per presentare alla stampa il mio nuovo spettacolo, con debutto il 30 Luglio al Teatro Verde di Termoli, e la mia prossima partecipazione per il secondo anno al Premio Stelle dello Spettacolo.