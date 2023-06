Emozione e commozione nel terzo Memorial Maurizio Anzivino

CASACALENDA. Emozioni e commozione: è stato ancora un grande successo il terzo Memorial Maurizio Anzivino a Casacalenda, manifestazione che si è tenuta domenica 18 giugno e organizzata dalla Polisportiva Kalena 1924 in ricordo del tecnico bassomolisano scomparso tre anni fa e che a Casacalenda ha lasciato un ricordo indelebile a livello sportivo ma soprattutto a livello umano.

In campo sono scesi i ragazzi dell'under 16 della Polisportiva Kalena 1924, Basso Molise, Chaminade Campobasso e Virtus Vasto per sfidarsi in un quadrangolare ricco di emozioni e bel calcio. Il pomeriggio casacalendese si è aperto con i messaggi di benvenuto del presidente Antonio Rosa e del tecnico Emanuele Vassalli. Presenti tutti i tesserati della Polisportiva Kalena 1924 che simbolicamente hanno lasciato un mazzo di fiori sulla panchina dei padroni di casa dove da tre anni campeggia una fotoricordo di mister Anzivino. Al saluto alla famiglia Anzivino è poi seguito l'inizio della manifestazione sportiva. Nella prima semifinale si sono affrontate Polisportiva Kalena e Basso Molise con gli ospiti ad avere la meglio con il risultato di 2-1. Nella seconda sfida la Virtus Vasto ha battuto la Chiaminade Campobasso staccando il pass per la finalissima. Nella finale per il terzo posto ad avere la meglio sono stati i campobassani che di misura hanno battuto i locali della Polisportiva Kalena 1924. Nella finale per il primo posto, infine, a trionfare è stata la Virtus Vasto guidata da Donato Anzivino (fratello del compianto Maurizio) che ha condotto la gara contro il Basso Molise.

A prendere parte alla cerimonia di premiazione del Memorial, oltre alla dirigenza rossonera, era presente anche Sabrina Lallitto, sindaca di Casacalenda, che dopo i saluti ha premiato la Virtus Vasto vincitrice del torneo.

"Per il terzo anno di fila chiudiamo la stagione sportiva ricordando un grande uomo - ha detto il presidente della Polisportiva Kalena 1924 Antonio Rosa - una persona speciale. Mister Anzivino ci ha insegnato i valori della vita prima ancora che i valori dello sport. Quello che è riuscito a trasmettere ai ragazzi di Casacalenda così come ad ognuno di noi della società non potrà mai essere scalfito. Per noi è un orgoglio aver vissuto momenti belli e intensi con mister Anzivino e siamo contenti della massima partecipazione che la sua famiglia ci regala ogni anno qui a Casacalenda. Il Memorial è ormai un appuntamento fisso della nostra stagione che vede l'impegno dei nostri collaboratori, dirigenti, tecnici e tesserati, dell'amministrazione comunale e del pubblico. Mister Anzivino continua a vivere nei nostri ricordi e nelle nostre azioni e siamo fieri di continuare la strada che lui ci ha illuminato".

L'estate della Polisportiva Kalena 1924 andrà avanti con il Summer Village, campo estivo dedicato ai ragazzi che si terrà a partire dal 26 giugno a Casacalenda, Bonefro e Rotello.

Galleria fotografica