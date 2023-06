Crescono ancora i numeri di Termoli Comics & Games: oltre 50mila i visitatori

TERMOLI. I numeri diffusi ieri dal Comune di Termoli erano solo provvisori, il bilancio ufficiale di "Termoli Comics & Games by QDSS" parla di oltre 50.000 visitatori, un successo straordinario e senza precedenti!"

La città di Termoli ha brillato come non mai grazie alla prima edizione di Termoli Comics & Games by QDSS, l'evento dedicato ai giochi e ai fumetti organizzato da Nicola Palmieri e Mario Palladino, meglio noti come Quei Due Sul Server. Con oltre 50.000 visitatori in tre giorni, l'atmosfera di festa e lo spirito di comunità hanno superato tutte le aspettative, rendendo questo fine settimana un momento indimenticabile per la nostra bella città. Visitatori da ogni parte d’Italia, oltre 100 cosplay, artisti e creators di ogni genere hanno reso le vie di Termoli un palcoscenico vibrante di colori, idee e creatività. Le strutture ricettive della città erano tutte piene, un chiaro segnale del successo e dell'attrattiva di questa straordinaria manifestazione. "Siamo estremamente grati a tutti i partner e gli sponsor che hanno reso possibile tutto questo", afferma Nicola Palmieri, presidente dell'evento.

"Grazie alla fiducia di Prestiter, Italian Gas, Kmon, Asmodee, il Centro Costa Verde e al Comune di Termoli, in particolare all’Assessore Barile. Abbiamo lavorato su questo evento per oltre due anni, e vedere l'affluenza e l'entusiasmo dei visitatori ci rende immensamente orgogliosi." La passeggiata ecologica organizzata sabato mattina da Plasticfree ha visto coinvolgere oltre 50 persone, che hanno raccolto ben 350kg di immondizia, segno tangibile dell'attenzione che Termoli Comics & Games by QDSS ha dedicato alla sostenibilità e alla cura del nostro territorio. Il Castello è stato preso d’assalto dai curiosi che hanno avuto l’opportunità di vedere le opere di Jacovitti e del maestro Salvagno su Coccobill allestita dal Maestro Antonio Marcovicchio e Domenico D’Onofrio, con la partecipazione straordinaria di Carmen Circelli. Tra i protagonisti che si sono alternati sul palco principale, allestito in Piazza Vittorio Veneto, ci sono stati creatori con seguiti importantissimi, come Yotobi, Sabaku No Maiku, Parliamo di Videogiochi, Phenrir Mailoki, 20 Facce, Jematria, Dlarzz, La sedia a 2 Gambe, Poggodoggo e ovviamente QDSS.

Poi, la musica, con 3 band differenti: Scooppiati (evnerdì), I cartoni animali (sabato) e i Bardomagno (domenica). Inoltre, abbiamo avuto il piacere di piantare una foresta di oltre 1.000 alberi dedicata al Termoli Comics & Games by QDSS realizzata da Treedome e di sostenere l’Associazione Italiana Persone Down Onlus. Termoli Comics & Games by QDSS ha dato a Termoli l'opportunità di mostrare la sua vivacità e ospitalità, trasformando la città in un grande palcoscenico all'aperto per l'arte, i fumetti e i giochi. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, vi invitiamo a visitare i nostri social @termoli_comics_and_games su Instagram. Inoltre l’app ha ricevuto un grandissimo successo diventando prima nella categoria eventi degli store Android e iOS, se siete curiosi: https://www.termolicomics.it/scarica-app/ Un ringraziamento speciale va a tutto lo staff che ci aiutato in maniera completamente gratuita, sarebbe difficile citarli tutti, ma ci teniamo in maniera particolare a ringraziare Lorenzo Forgione, Pamela Sibilio, Simona Palmieri, Valerio Carletti, Donatello Tomei e Cosplay Italia, l’associazione Larinella, Nicola D’eramo, Michele Forlante, Ernesto Marcovicchio, il Lido Delfino con Francesco e Nico Gianquitti Grazie di cuore a tutti i termolesi che hanno capito la portata dell’evento. PS: E per tutti coloro che chiedono “Ci sarà una seconda edizione?” beh, la volontà c’è, ma dipende da quanto aiuto e collaborazione riceveremo dal nostro amato Molise.

Galleria fotografica