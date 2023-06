Riparte la rassegna "Scrittori al parco": Termoli città che legge

Scrittori al parco: Daniela Battista presenta la terza edizione

TERMOLI. Torna per la terza edizione la rassegna “Scrittori al Parco”, che ha debuttato nel 2021, dopo il riconoscimento culturale “Termoli città che legge”.

Ieri mattina in sala consiliare la conferenza stampa di presentazione della rassegna letteraria, a cui hanno partecipato l’assessore alla Cultura Michele Barile e i rappresentanti dell’associazione “Casa del Libro”, con la presidente Daniela Battista in testa.

Primo appuntamento in programma già lunedì 26 giugno, non al parco, ma all’ex cinema sant’Antonio con Franco Arminio che presenta il suo ultimo libro “Sacro Minore, in sequenza saranno ospiti e protagonisti Gianluca Caporaso, Norberto Lombardi, Costanza DiQuattro, Dario Pontuale e Simona Baldelli.