Il servizio che parte dal cuore per una fraternità vera

TERMOLI. L'incontro si è svolto sabato 17 giugno 2023 ed è stato guidato da Sonia Sdrubolini della Caritas Marche, impegnata nella formazione a livello regionale e nazionale. Tema affrontato: "NOI + Valorizza te stesso, valorizzi il volontariato". Di seguito alcuni spunti riflessione di Vito Chimienti e Anna Bernardi, direttori della Caritas diocesana: "Partendo dalla fratelli tutti di Papa Francesco (272) si punta su un servizio che non parte dalla ragione, ma dal cuore, per fondare una fraternità vera. Fare gruppo è più facile che fare fraternità. Il nostro servizio verso i bisognosi – osservano Vito e Anna - ha come base la preghiera che dà fondamento al nostro operato, in ogni forma e situazione: mensa, centro di ascolto, emporio...e altro. Siamo come un triangolo equilatero, tutti agganciati uno all'altro ed è questo che fa la fraternità.

È questo che valorizza prima noi e poi il nostro servizio come volontari. I riferimenti evangelici – continuano Vito e Anna - sono Marta e Maria e l'episodio della samaritana. Da qui, bisogna trasformare chi si incrocia in incontri che ti fanno sempre ricominciare, un continuo morire e risorgere. Strumenti per fare questo sono: l'ascolto attivo, mettersi nei panni dell'altro e smettere di pensare di essere dalla parte giusta. La giustizia vera è la misericordia ed è questo l'atteggiamento da attuare verso chi è nel bisogno".

Dopo uno scambio di esperienze di vita i presenti hanno ascoltato Luca, un ragazzo che ha partecipato al convegno nazionale delle Caritas diocesane a Salerno e, nell'occasione, ha presentato il progetto Young Caritas, un'opportunità per i giovani di fare esperienza attiva in Caritas.

In conclusione, è stato diffuso un breve discorso di don Marco Pagniello, direttore Caritas nazionale, in cui ribadisce che la Caritas è la Chiesa e che il futuro è legato alla corresponsabilità e alla collaborazione con gli enti pubblici, perché i poveri li avremo sempre con noi e il lavoro sinergico è indispensabile. L'incontro si è concluso con una apericena. I direttori ringraziano tutti coloro che hanno partecipato all'iniziativa.

