A Montenero di Bisaccia arriva la flotta di “Appuntamento in Adriatico”

MONTENERO DI BISACCIA. “Appuntamento in Adriatico”, manifestazione simbolo del turismo nautico in barca, alla quale governo e Regioni italiane hanno affidato la promozione del progetto “L’Italia vista dal mare – Scopri dove ti porto”, fa tappa a Montenero di Bisaccia.

Le barche a vela che partecipano alla 35esima edizione dell’evento organizzato da Assonautica italiana con la direzione di Paolo dal Buono, hanno raggiunto oggi il porto turistico Marina Sveva.

Montenero di Bisaccia è la tappa molisana dell’itinerario che sta attraversando le sette regioni italiane della costa adriatica alla scoperta delle bellezze naturalistiche, culturali ed enogastronomiche del Belpaese. Ed è anche l’ultima città di tappa della Rotta dei Trabocchi – partita da San Benedetto del Tronto -, da domani infatti le dodici imbarcazioni entreranno in un altro itinerario, verso sud, facente parte dei diciassette percorsi ispirati alle antiche rotte commerciali e tematiche, proposti dal progetto “L’Italia vista dal mare – Scopri dove ti porto” e consultabili sul portale Italia.it.

“Appuntamento in Adriatico” è una manifestazione, ideata e organizzata da Assonautica Italiana dal 1989, con la finalità di promuovere le culture, i porti e i territori adriatici, che valorizza la nautica da diporto come vettore di turismo, sicurezza e sostenibilità ambientale, e si adopera per il rilancio economico del comparto nautico e dell’offerta turistica connessa. Con la navigazione, le imbarcazioni e i relativi equipaggi che si spostano lungo la costa Adriatica, e con le escursioni e le visite dei territori, organizzati nelle varie tappe per promuovere le peculiarità delle città raggiunte.

