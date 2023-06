"I promessi sposi", grande successo per la primaria di San Giacomo

SAN GIACOMO DEGLI SCHIAVONI. Grande successo a San Giacomo degli Schiavoni per la proiezione del film “I promessi Sposi” realizzato dagli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola Primaria. Alla proiezione era presente tutta la comunità che si è congratulata con le insegnanti Cirella, Ricca e Cioppi per la realizzazione e con gli alunni per la capacità di entrare nel ruolo e di immedesimarsi nel tempo storico del romanzo.

Il lavoro frutto di un percorso laboratoriale durato un intero anno scolastico ha dimostrato come attività di recitazione fanno emergere talenti e avvicinano gli studenti anche più piccoli ai grandi romanzi della letteratura. Presente il Senatore Della Porta che ha elogiato il lavoro e la capacità della scuola di aprirsi al territorio ringraziando quanti hanno messo a disposizione abitazioni per le scene.

Un grazie alla direzione che ha fornito per la realizzazione le più sofisticate attrezzature affinché il film potesse essere prodotto.