Il viaggio di esplorazione di Coopera MaLL fa tappa in Molise!

MOLISE. Prosegue il viaggio di Coopera, un itinerario di 700 km lungo la costa adriatica alla scoperta del mondo delle cooperative di comunità, intrapreso da sei ragazzi e ragazze siciliane.

Dopo la prima tappa del 23 e 24 giugno a Brindisi con “Legacoop Puglia”, la cooperativa “Legami di Comunità” del quartiere Sant’Elia e le “Case di Quartiere” di Brindisi, i protagonisti e le protagoniste percorreranno oltre 400 km a bordo di un van per raggiungere Castel del Giudice. La tappa molisana del 25 giugno sarà dedicata al ruolo delle cooperative di comunità in relazione alla valorizzazione territoriale. Grazie al supporto della “Cooperativa di comunità Artemisia” e di “Legacoop Molise”, si approfondiranno le pratiche e gli attori dei processi mutualistici nel territorio.

Attraverso visite e momenti di formazione, i ragazzi e le ragazze esploreranno processi e progetti che hanno visto l’impegno della “Cooperativa di comunità Artemisia” nella valorizzazione e nella promozione territoriale in ambito agricolo, ricettivo ed enogastronomico.

A seguire, il viaggio si sposterà nelle Marche, dal 26 al 28 giugno, per l’ultima tappa a Montegallo, ai piedi del Monte Vettore, con l’esperienza della “Cooperativa di comunità del Ceresa”. L’iniziativa è stata organizzata da “Avanzi – Sostenibilità per Azioni” all’interno del progetto Madonie Living Lab in collaborazione con PUSH. Cit. organizzatori: “Un itinerario capace di portare alla luce l’importante significato che le storie di cooperazione di comunità incarnano, in quanto processi capaci di riorientare modalità e finalità della creazione di valore, ridefinire il concetto di territorio, costruire nuovi assetti relazionali”.