La camicia insanguinata del giudice Rosario Livatino arriva in basso Molise

Per non dimenticare dom 25 giugno 2023

ROTELLO. La camicia insanguinata del giudice Livatino arriva nella Parrocchia Santa Maria degli Angeli. La reliquia della camicia insanguinata di Rosario Livatino, magistrato siciliano ucciso dalla mafia nel 1990, venerato come beato e martire dalla chiesa cattolica, sarà esposta presso la Parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Rotello i prossimi 27 e 28 giugno 2023.

Oltre alle cerimonie religiose del martedì 27 giugno: ore 9.00 accoglienza della reliquia del Beato Livatino; ore 19.00 Eucarestia; mercoledì 28 giugno ore 8.30 Lodi del Mattino, 10.00 Roveto Ardente e alle 19.00 Eucarestia e saluto della Reliquia. In entrambe le giornate alle ore 17.30 presso il Cinema Teatro San Rocco sono previsti due appuntamenti organizzati dal parroco della parrocchia Santa Maria degli Angeli di Rotello, don Marco Colonna, in collaborazione con l'Aiaf (Associazione Italiana Avvocati Famiglia e Minori), la Camera Penale di Larino e il Comitato pari opportunità dell'Ordine Avvocati di Larino.

I temi trattati saranno la fede e il diritto del Beato Rosario Livatino. Nella giornata del 27 giugno intervengono il sindaco Massimo Marmorini, monsignor Gianfranco De Luca, il parroco Don Marco Colonna e l’avvocato Valeria Cacchione. Mercoledì 28, invece, parteciperanno gli avvocati Romeo Trotta, Michele Urbano, Roberto D'Aloisio e Clementina Vitale.

In entrambe le giornate la moderatrice sarà l’avvocato Erika Cieri. L’arrivo della reliquia di Livatino è un evento che rafforza l’impegno nella lotta contro la mafia e richiama l’attenzione sulle vittime della criminalità organizzata. Papa Francesco lo ha definito un esempio non soltanto per i magistrati, ma per tutti coloro che operano nel campo del diritto.

Livatino, dunque, come testimone spirituale e patrono di una fede che diviene prassi di giustizia e che perciò fa del bene al prossimo. Sempre sotto la tutela di Dio.