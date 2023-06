Nel ricordo di Gigio Norante donato un defibrillatore a Campomarino

Per non dimenticare

Per non dimenticare dom 25 giugno 2023

CAMPOMARINO. Si è disputato ieri il memorial "Gigio Norante", in ricordo del caro Gigio scomparso 9 anni fa, il 13 dicembre 2014, a causa di un tragico incidente stradale, i suoi amici per rimanere vivo il suo ricordo organizzano il memorial coinvolgendo associazioni sportive, cittadini e tutte le persone che lo conoscevano dove ha visto giocare nel pomeriggio delle partite di calcetto. La serata è stata allietata da un gruppo musicale dal buon cibo e da tanta amicizia, non sono mancati momenti di grande commozione nel ricordare il Caro Amico scomparso e altri amici e amiche che non ci sono più, come Sara scomparsa qualche mese fa.

Gli amici di "Gigio" hanno donato un defibrillatore al Comune di Campomarino; il sindaco Piero Donato Silvestri si è impegnato nel farlo installare in tempi brevi e su proposta degli amici di "Gigio" l'organizzazione di un corso Bls-d coinvolgendo le associazioni sportive ed i medici che possono insegnare l'utilizzo del defibrillatore rilasciando anche il certificato (con la speranza che non ci sia la necessità dell'utilizzo).