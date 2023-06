Festa di san Paolo apostolo, a Montenero i 99 Posse in concerto

MONTENERO DI BISACCIA. È tutto pronto a Montenero di Bisaccia per i solenni festeggiamenti in onore di San Paolo Apostolo.

Nella serata di oggi, lunedì 26 giugno, si terrà la celebrazione eucaristica nella chiesa San Paolo e il triduo di preparazione che si svolgerà anche nelle giornate di domani e dopo domani.

Martedì alle ore 21:30 ci sarà lo spettacolo del Mago Awax per tutti i bambini in piazza San Paolo.

Atteso il concerto dei 99 Posse, in piazza San Paolo, mercoledì 28 giugno. Il gruppo italiano formatosi a Napoli nel 1991, scioltosi verso la fine del 2001 e riunitosi nel 2009. La formazione attuale è 'O Zulù (Luca Persico, voce), Marco Messina (campionatore e Dub Master), JRM (Massimo Jovine, basso), Sacha Ricci (tastiere), Simona "Boo" Coppola (seconda voce).

I 99 Posse hanno segnato la storia di un genere, con album pluripremiati come “Curre curre guagliò”, “Cerco tiempo” e “Corto circuito”.

Giovedì 29 giugno, per finire, alle ore 8 ci sarà la celebrazione eucaristica nella chiesa di San Paolo, alle ore 19 la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Gianfranco De Luca. La messa sarà animata dal coro polifonico "Vittorio D'Amore" con il maestro Giovanni Petrone.

Al termine della messa, ci sarà la solenne processione animata dalla banda di Furci. Alle 21:30, invece, lo spettacolo di cabaret di Mino Abbacuccio di "Made in sud", "One Mino Show". E per finire, a mezzanotte, lo spettacolo di fuochi pirotecnici.