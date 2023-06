L'organo a canne della cattedrale compie mezzo secolo

TERMOLI. In occasione del 50° anniversario dell'inserimento del maestoso organo a canne nella cattedrale di Termoli, venerdì 30 giugno alle 21, si esibirà nel duomo di Termoli, il coro polifonico "Histonium" di Vasto, con la direzione di Luigi Di Tullio, l'organista Valerio Santoro, la soprano Aurora Cinelli, il flautista Luca Mastrogiuseppe.

La scenografia dell'evento, curata da Antonietta Aida Caruso, è costituita dalle tele "Non dimenticare il dono che possiedi" - un percorso artistico su San Timoteo, celebrato con una mostra nella Galleria Civica nel maggio 2015. Sarà l'occasione per rivisitare una esposizione che indaga sulle due Lettere di Paolo a Timoteo, con a corredo la pubblicazione-catalogo. Inoltre sarà a disposizione il recente libro d'arte della Caruso "L'urna", premiato in diversi concorsi letterari, un racconto sul trafugamento delle spoglie del Santo.

Il concerto e la mostra intendono focalizzare l’attenzione sui beni culturali della città, sul valore religioso e civico delle spoglie del Santo, discepolo di Paolo, conservate in cattedrale ed offrire al pubblico un momento di valore estetico e spirituale.