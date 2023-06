Centauri francesi accolti dai "Falchi della strada"

GUGLIONESI. Motociclismo che passione! I “Falchi della strada” di Guglionesi, appassionati della due ruote, hanno ospitato ieri, mercoledì 28 giugno, 11 motocilisti provenienti dalla Francia, i Gladiator Ugernum.

Un tour alla scoperta dei luoghi della nostra terra e un modo per sugellare un bel gemellaggio.

I francesi chiamano, Guglionesi risponde.

Un bel gruppo di appassionati Harley Davidson sono arrivati questo pomeriggio accolti presso la sede dei “Falchia” con un aperitivo di benvenuto e una cena con i nostri prodotti tipici locali.

Inoltre, ricordano i Falchi, che il 26 agosto a Guglionesi si terrà il primo Bikers Festival, al cui interno ci sarà il memorial Fiorangelo Della Posta, il loro amico biker, scomparso prematuramente i primi di giugno. Ospiteranno la cover band ufficiale Ac/Dc e ci sarà una band locale No Way. Tantissime le attrazioni per la giornata del 26 stay tuned!

