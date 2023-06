Tutto pronto per la nona edizione della "Partita del cuore"

TERMOLI. Torna anche quest’anno la "Partita del cuore". Giunta alla sua nona edizione, è organizzata da Francesco De Filippis e i suoi amici nerazzurri con il supporto del Comune di Termoli.

Anche quest’anno, il ricavato sarà devoluto alla missione nel Centro Africa dove si trova la suora termolese Elvira Tutolo. Lo scorso anno, come si può vedere dalla foto allegata, furono raccolti 840 euro da spendere per i beni di prima necessità per i suoi ragazzi.

Partecipano all’evento il Milan Club "Carmine D’Angelo", assieme allo Juventus Club Termoli, il Napoli club e una rappresentanza della curva "Marco Guida" con i tifosi del Termoli calcio che non hanno disertato una sola partita della squadra termolese, sia in casa che soprattutto in trasferta.

A tutti i partecipanti verrà dato un gadget in ricordo dell’evento, oltre poi a fine gara ci sarà un buffet offerto dall'organizzazione.

Le gare si disputeranno sull’impianto della Polisportiva S.S. Pietro e Paolo sabato 1° luglio 2023 dalle 17:30.