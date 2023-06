"Intrigo nel borgo", il nuovo libro di Rosemy Conoscenti

TERMOLI. La scrittrice spezzina Rosemy Conoscenti torna a Termoli per presentare il suo nuovo libro ambientato nella città che, dopo La Spezia, ama di più.

Il legame affettivo che lega lei con Termoli, risale al 2007, quando assieme al marito accompagnò il figlio all'Agon Sofokleios, gara di greco antico indetta dal liceo classico “Perrotta” e dal Rotary club, dalla quale uscì vincitore.

Rosemy e suo marito lo accompagnarono e lei restò rapita dal luogo. Fin da subito ebbe la sensazione che quella non sarebbe stata l’ultima volta in cui avrebbe visto la cittadina molisana.

“Andandomene mi sono tanto girata indietro che m’è venuto il torcicollo”, dice. Così nasce il dolce tormento che la porta, tornata ad Ameglia, a domandarsi senza sosta come sarebbe una certa stagione o una festività a Termoli. Su questo continuo paragone si snoda la stesura del libro, che non ha la struttura classica di un romanzo ma quella di un memoir in cui si intrecciano in modo non lineare passato, presente e futuro.

Da lì nasce il primo libro dedicato a Termoli “Hotel Meridiano”. Rosemy assilla così tanto suo marito, da convincerlo a far ritorno a Termoli ogni anno e in ogni periodo. Queste visite immettono sempre nuova linfa nell’autrice, che descrive la città in ogni suo aspetto, urbano, gastronomico e culturale. Lo fa con una dovizia di particolari che solo un termolese saprebbe avere, accresciuta dallo stupore di un occhio esterno.

Pur conoscendo Termoli ormai benissimo, Rosemy non può fare a meno di continuare ad ammirarla e parlarne estasiata, come se la vedesse per la prima volta. Qui ha scoperto un modo di vivere e delle tradizioni ancora genuine, che fatica a rintracciare nella sua terra natìa. Il suo romanzo “Camera 310”, è la sua stanza fissa – nemmeno a dirlo - all’Hotel Meridiano che gli viene assegnata dalla direzione dell’albergo.

Per Rosemy Conoscenti è molto più di una camera d’albergo: è una finestra sul mare e sul borgo antico e prima ancora sulle fantasie che questi incarnano. “Termoli è il paese dove vorrei vivere e dove vorrei morire. Ognuno ha il proprio sogno: questo è il mio”. Ecco che allora scrive un altro romanzo questa volta un giallo a forti tinte che coinvolge ancor più marcatamente la sua acquisita, con merito, “termolesità”. Il libro che già sta ottenendo un ottimo riscontro s’intitola “Intrigo nel borgo”.

“In un paese molisano sul litorale adriatico, una donna uccisa nel suo appartamento mette in movimento il capitano Altieri e i suoi collaboratori. Dopo pochi giorni un altro omicidio infittisce la nebbia dei misteri. Da accurate indagini emerge una verità inaspettata. C'è un filo conduttore fra i due omicidi? Chi si nasconde all'ombra dei due delitti?”.

Il Borgo è naturalmente il borgo vecchio di Termoli e, in questo romanzo giallo, Rosemy rende protagonisti involontari e volontari alcune delle sue tante conoscenze e amicizie, anche noi come giornalisti di Termolionline, le Forze dell’ordine, amici del bar. Insomma, la quotidianità termolese in qualche modo entra nella trama di questo romanzo giallo a dimostrazione di questo amore che lei ha per la nostra città.

Il libro Intrigo nel Borgo, verrà presentato a Termoli nella sala consiliare venerdì 30 giugno alle ore 11, la cittadinanza è invitata a partecipare.