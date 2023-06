Da Giuliano Palma al Samsara beach party: il ricco cartellone dell'estate montenerese

MONTENERO DI BISACCIA. È stato pubblicato questa mattina il cartellone degli eventi che animeranno l’Estate Montenerese 2023.

Tante le iniziative in programma, distribuite sia nel centro urbano che alla Marina di Montenero di Bisaccia, che accompagneranno adulti e bambini in un percorso ricco di esperienze, di momenti di svago e di divertimento. Si inizierà domani, sabato 1° luglio, dalle ore 19 in Piazza San Paolo, con DL Acoustic Festival, a cura dell’Associazione Luca C’è. Il calendario delle manifestazioni si chiuderà invece con le tappe del Cammino per la Pace, in programma sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre.

Confermati anche quest’anno gli eventi trainanti dell’Estate, come la Notte Fucsia e la Notte nel Borgo Antico: la Notte Fucsia ospiterà sabato 22 luglio il concerto gratuito di Giuliano Palma, già frontman dei Casino Royale; la notte nel Borgo Antico, finanziata con il Bando Turismo è Cultura della Regione Molise, presenterà tante novità, ed è in programma da sabato 5 a lunedi 7 agosto.

Inoltre, dopo il successo ottenuto lo scorso anno, torna anche per questa Estate il Samsara on Tour – Beach Party, in programma mercoledì 9 agosto alla Marina di Montenero di Bisaccia.

“Siamo felici di pubblicare oggi il cartellone degli eventi dell’Estate Montenerese 2023 – la dichiarazione del sindaco Simona Contucci e dell’Amministrazione comunale – puntando come di consueto nel coinvolgimento delle associazioni locali, oltre che di altre realtà che ci hanno proposto iniziative interessanti, garantendo la possibilità di regalare momenti di svago ai nostri concittadini e ai turisti di tutte le fasce d’età. Si specifica che il cartellone degli eventi sarà implementato con iniziative che sono ancora in via di definizione.

Nel solco dell’esperienza acquisita negli anni passati, abbiamo puntato su tre manifestazioni di forte richiamo turistico, non tralasciando però la riproposizione, nella loro naturale evoluzione, di quelle che sono risultate molto gradite negli anni scorsi. Diverse sono invece le novità, come ad esempio la rassegna teatrale al Porto Turistico Marina Sveva.

Non ci resta altro che augurare una buona Estate a tutti e invitarvi a trascorrere le vostre serate con noi, qui in paese, o anche alla Marina di Montenero di Bisaccia. Vi aspettiamo!”