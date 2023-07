"Mamma torno in Molise", in un brano l'amore di Andrea Renzi per la sua terra

SAN MARTINO IN PENSILIS. “Mamma torno in Molise”. È questo il titolo del brano di Andrea Renzi, 28enne di San Martino in Pensilis, che sta spopolando su YouTube.

Una dichiarazione d’amore per la sua terra. Per la gente, per l'accoglienza, per l'umiltà che solo i molisani hanno.

Canta da quando avevo 4 anni e la sua passione per il canto e la musica lo ha fatto crescere come persona.

«Mi sono reso conto che il canto può far trasmette qualcosa alla gente- ci racconta Andrea- Oggi sono un cantautore e scrivo i miei brani, potete trovarli in tutte le piattaforme digitali. @renzimusic su Instagram e Andrea Renzi sugli altri social. Oltre a scrivere canzoni intrattengo la gente per matrimoni, comunioni, compleanni ecc con musica dal vivo».

Ma cosa significa “Mamma torno in Molise”?

«Ho voluto rappresentare il Molise con questo brano che può essere un Hit estiva ma che ha come scopo principale quello di ricordare a tutti che la nostra terra, il nostro territorio è vivo sempre grazie al suo verde, al suo amore e alla sua umiltà che non tramonta mai. È un invito ai giovani d'oggi, per quanto possa essere difficile, non abbandonare la propria terra per lavoro o studio, di non dimenticare da dove vengono, di non abbandonare le proprie radici, perché il futuro possiamo, dobbiamo trovarlo anche qui!».