Donato un defibrillatore salvavita, il cuore grande della comunità più giovane

GUGLIONESI. Un dono per la comunità guglionesana. Un grande gesto d’amore, di cura e di prevenzione, è quello fatto dai ragazzi dell’associazione giovanile nuova Guglionesi (Agng). Nella serata di ieri, venerdì 30 giugno, all’ingresso della villa comunale “Castellara”, presso l’info point turistico, è stato scoperto, davanti a un folto pubblico e all’amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Antonio Tomei, il nuovo presidio salvavita.

L’Agng, grazie al suo presidente Giovanni Ruberto e a tutti i suoi membri, ha donato un defribrillatore per la collettività. La disponibilità del defibrillatore semiautomatico, che può essere utilizzato anche da personale non sanitario debitamente formato, consentirà infatti di prestare i primi efficaci soccorsi. Un aspetto fondamentale, che va a colmare una carenza nella nostra struttura comunale.

Presenti anche il dottor Giuseppe Pranzitelli, anestesista nel nosocomio termolese e l’Odv Sant’Antonio, che da anni ormai, opera nel territorio effettuando corsi salvavita. Proprio loro, infatti, hanno dato i primi accenni sull’utlizzo del presidio. Ed hanno già aperto le iscrizioni per il prossimo corso che inizierà il prossimo 30 luglio, sempre a Guglionesi.

Pur essendo un dispositivo semplice da usare con le piastre monouso adulti/bambini pre-collegate, per operare in modo rapido ed efficiente, ci sarà la formazione necessaria per utilizzarlo al meglio e dare supporto ai cittadini che ne dovessero richiedere l’utilizzo grazie all'Odv Sant'Antonio.

Il dispositivo, collegato al paziente, acquisisce ed analizza automaticamente l’ECG del paziente per rilevare la presenza di un ritmo, e in caso di un arresto cardiaco, guida l’operatore durante la procedura di soccorso con comandi audiovisivi per una defibrillazione cardiaca professionale.

Se viene rilevato un ritmo defibrillabile, il dispositivo si carica automaticamente, e la scarica di defibrillazione viene emessa quando l’operatore preme il pulsante di scarica.

Un emozionato Giovanni Ruberto ha preso la parola per ringraziare i tanti intervenuti, ma soprattutto chi, nel corso di questi anni partecipando alle loro meravigliose feste ha contribuito all’acquisto del Dea.

«Oggi per noi di Agng è una giornata importante- ha esordito Ruberto- perché abbiamo sempre un obiettivo in testa, ed è quello di fare sempre qualcosa di buono per il paese. E abbiamo deciso di donare questo Dea alla comunità».

Dopo aver ringraziato i presenti, il dottor Pranzitelli ha spiegato quanto sia importante per le comunità, per il paese, per le città dotarsi di questo presidio salvavita.

«Servono più iniziative come queste. Serve più gente come i ragazzi dell’Agng. Sono molto onorato di essere qui, perché queste iniziative brillano. Questi ragazzi dell’Agng non sono cervelli in fuga ma cervelli e braccia pensanti e resilienti che combattono per questo territorio e ci tengono. Vedo passione, amore per la loro terra. E’ un’iniziativa encomiabile e imitabile da altre realtà».

Il dottor Pranzitelli ha, poi, fatto il punto della situazione sugli arresti cardiaci e sull’utilizzo del presidio Dea, spiegando come in pochissimo tempo, si può salvare una vita.

Orgoglioso dei ragazzi dell’Agng il sindaco Tomei che ha ribadito quanto le associazioni siano un bene prezioso per Guglionesi.

«Vi ringrazio a nome di tutta l’amministrazione comunale ma, soprattutto, a nome di tutta la cittadinanza. Perché questo è uno strumento che potrà servire a tutti i cittadini anche se mi auguro che serva poco. È un atto generoso anche per la posizione, perché qui è dove si vive la maggior parte del tempo libero, il punto nevralgico del paese. Collaborare significa vivere intensamente i problemi di questa comunità, fare comunità. Continuiamo a fare comunità per il bene del paese, io vi ringrazio di “vivissimo” cuore».

Galleria fotografica