Magica serata in Cattedrale, 50 anni di note sacre

TERMOLI. Mezzo secolo da celebrare nel migliore dei modi. Parliamo del maestoso organo a canne “Tamburini” della cattedrale di Termoli. Un compleanno speciale per questo simbolo che unisce la musica al sacro in un luogo tra i più iconici della città adriatica. Nell’occasione si è voluto creare un evento di spessore per ricordarne i dieci lustri di suoni e canti sacri accompagnati da questo stupendo strumento opera d’arte.

In Cattedrale si è esibito il coro polifonico "Histonium" di Vasto, con la direzione del maestro di Luigi Di Tullio, prestigiosa polifonica anch’essa attiva da 50 anni.

All’organo si è magistralmente esibito il maestro Valerio Santoro, accompagnato dalla soave voce del soprano Aurora Cinelli, e in alcuni brani dall’armonico suono del flautista Luca Mastrogiuseppe che ha scandito le note di musiche atmosferiche con il suo flauto armeno. La scenografia dell'evento, curata da Antonietta Aida Caruso, è costituita dalle tele "Non dimenticare il dono che possiedi", un percorso artistico su San Timoteo, celebrato con una mostra nella Galleria Civica nel maggio 2015.

È stata l'occasione per rivisitare una esposizione che indaga sulle due Lettere di Paolo a Timoteo, con a corredo la pubblicazione-catalogo. Inoltre è a disposizione il recente libro d'arte della Caruso "L'urna", premiato in diversi concorsi letterari, un racconto sul trafugamento delle spoglie del Santo. Il concerto e la mostra intendono focalizzare l’attenzione sui beni culturali della città, sul valore religioso e civico delle spoglie del Santo, discepolo di Paolo, conservate in cattedrale per offrire al pubblico un momento di valore estetico e spirituale.

