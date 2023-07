"A spasso nel tempo" coi bimbi dell'Arca di Noè

TERMOLI. Ieri sera presso il teatro verde del parco comunale di Termoli, si è tenuta la recita di fine anno della Education School l'Arca di Noè.

Serata molto divertente, a tratti emozionante, tutti i bambini della sezione infanzia, di età compresa tra 3 e 5 anni, si sono esibiti in canti, balli, recitazione e addirittura suono di percussioni.

'A spasso nel tempo' il titolo e trama messa in scena dai piccoli protagonisti che con tanto impegno hanno ripercorso tappe fondamentali della nostra storia con vestiti a tema per ogni epoca che rappresentavano. Sono partiti dall'era dei dinosauri, l'età della pietra, la fondazione di Roma, l'età del medioevo per poi navigare con le caravelle di Cristoforo Colombo ed approdare di conseguenza nell'epoca contemporanea, il periodo delle grandi invenzioni, tra cui il motore a scoppio, il telefono, il treno fino ad atterrare sulla Luna con l'Apollo 11. In conclusione di questo meraviglioso viaggio il canto e ballo liberatorio de 'l'ombelico del mondo' di Jovanotti.

Una serata davvero ricca di divertimento, qualche lacrima per gli alunni che a settembre inizieranno un nuovo percorso nella scuola elementare, applausi e risate regalate dalla imprevedibilità che solo i bambini hanno.

Un lavoro eccellente quello svolto dalle maestre che con tanta dedizione, non solo hanno preparato i piccoli attori, ma sono riuscite a trasmettere un programma scolastico a piccoli interlocutori molto vasto ed interessante. Solo una grande passione per il proprio lavoro può permettere la riuscita di un ottimo spettacolo, come quello al quale genitori e spettatori hanno assistito ieri sera.

Complimenti al motore portante di questa grande macchina, Costantino Manes, che dopo la carissima maestra Matilde, continua a tenere sulla cresta dell'onda la buona impronta educativa della scuola.

Come ci riferiscono alcuni genitori l'Arca di Noè più che un asilo è una vera grande famiglia!

Galleria fotografica