Naso all'insù per la "Superluna del Cervo"

TERMOLI. Nelle prossime ore ci attende un importante appuntamento astronomico: basterà alzare gli occhi al cielo per vedere la prima fra le quattro Superlune piene previste per il 2023.

La luna piena di luglio, soprannominata "Luna del Tuono o del Cervo", apparirà ancora più spettacolare e luminosa del solito perché alle ore 13.41 sarà piena e circa 36 ore dopo farà il suo passaggio al perigeo, ovvero alla minima distanza dalla Terra.

Lo spettacolo è massimo proprio al sorgere o al tramontare della Luna, quando il contrasto con l'orizzonte ne accentua la grandezza. I diversi nomi della Luna piena furono stabiliti dagli Indiani d'America sulla base delle caratteristiche della natura di ogni mese.

L’appellativo "Luna del Cervo" fu ideato da alcune tribù di nativi americani per riferirsi alle corna dei cervi maschi, che proprio in questo periodo tendono a raggiungere le dimensioni massime. Non si tratta però dell’unico soprannome: altre tribù chiamavano questo evento "Luna del Tuono", per via dei temporali che diventano più frequenti nei mesi estivi.

Se il cielo rimane sereno, non sarà complicato poter ammirare la luna nel firmamento, magari cercando un luogo in cui la presenza di luci artificiali sia ridotta per aumentare la visibilità del fenomeno e godere di uno spettacolo ancora più affascinante.

Dopo la Superluna di stanotte, le altre seguiranno il 1° agosto, il 28 agosto e il 29 settembre.

Galleria fotografica