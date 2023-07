Karamella central camp: alla riscoperta di Petacciato

PETACCIATO. A Petacciato, in una calda estate arrivata con grande anticipo, è iniziato un campo estivo molto particolare.

Il Karamella Central Camp ha una caratteristica fondamentale, la ri-scoperta del nostro bellissimo paese: Petacciato. La mattina i bambini si incontrano, con i volontari, al mare (allo stabilimento il Calypso) e da quel momento inizia il divertimento! Ogni attività, strutturata e pensata dall’Associazione Karamella, ha l’intento finale di far divertire i piccoli cercando di educarli alla condivisione di spazi e giochi, fattore importantissimo per la loro crescita. Dopo una pausa pranzo per riprendere le forze, ci sono le attività in collina, anch’esse realizzate in modo ben definito così da far conoscere alle famiglie tutto il potenziale che offre Petacciato, in estate come anche in inverno, senza prendere l’auto per portarli altrove o addirittura permettendo ai bambini di raggiungere da soli le varie sedi deputate all’attività di svago o di sport. E così i pomeriggi si alternano tra scacchi, danza, volley, rugby, gioiosa-mente, gioco-sport a ostacoli, yoga, arte e cultura.

E poi c’è anche un’attività che ci sta molto a cuore, si chiama ‘Ntrattì ed è ideata e gestita da Giuseppe Del Muto, storico e scrittore del passato di Petacciato; un passato piuttosto recente ma quasi scomparso; i suoi scritti e i suoi racconti però hanno l’importante compito di riportarlo alla mente dei meno giovani e anche dei piccoli che scoprono cose nuove che, forse per la fretta dei tempi moderni, non conoscono. Ed ecco che ‘Ntrattì, parola usata dai nostri anziani nei momenti di noia dei bambini (intrattenimento), assume un valore educativo e culturale altissimo. Giuseppe racconta, mostra, fa toccare con mano la “Petacciato di una volta”, facendo visitare la sua “stanza senza tempo”, un laboratorio ricco di strumenti antichi e tanta poesia. L’ora e mezza trascorsa con lui, ogni settimana diversa, dona un valore inestimabile a tutti, grazie al suo saper raccontare e catturare l’attenzione dei bambini. Una volta gruppetti di bambini si radunavano, la sera, vicino le case ad ascoltare i racconti degli anziani, racconti pieni di insegnamenti, di personaggi del posto, leggende e fatti realmente accaduti o romanzati: erano la storia e le tradizioni di Petacciato che si tramandavano e che creavano il senso di comunità. Una comunità unita è proprio quella che si riconosce nelle tradizioni e le porta avanti, insieme e in armonia.

E così passano i giorni: tra giochi, storie, sport, nel Karamella Central Camp e, ognuna di queste cose si possono fare anche in inverno, a Petacciato! In fondo ai bambini basta stare insieme, non serve andare lontano!

