Tesi su Termoli e Jacovitti, la promozione oltre tempi e luoghi tradizionali

Carmen Cinelli sul legame tra Benito Jacovitti e Termoli

TERMOLI. Tre giorni di grande festa, con street food e intrattenimento per tutti.

Orgoglioso il presidente del Comitato del Quartiere Sant’Alfonso, Gianfranco Cannarsa che ha organizzato l’evento con il patrocinio del Comune di Termoli, in collaborazione con l’Amip (Associazione Culturale e di Promozione Sociale) e Confeventi (Federazione Italiana Organizzazione Eventi).

Il quartiere che, negli ultimi anni, grazie alla buona volontà dei residenti e dei membri del comitato, è tornato a splendere. Tutti si sono dati da fare per riqualificare la zona, dando spazio a misura per adulti, anziani e bambini.

Dopo la conferenza di presentazione di venerdì 30 giugno, alle ore 16, nei locali Sae112 c'è stata la presentazione della tesi su Jacovitti della giovane brillante laureanda Carmen Cinelli.

Tutto l’evento si è svolto nella capace area mercatale di via Germania, a partire dal venerdì sera con lo street food e l'animazione per bambini. A seguire è stata ufficializzata la nascita di una nuova associazione con ospiti di spessore. Infine, sono state consegnate sorprese di vario tipo. Ma oltre ad assaggi culinari, le serate sono state allietate anche da buona musica. Venerdì 30 giugno, con "Figli delle stelle" con Ylenia e Marco, sabato sera è stata la volta Frankino Dj e domenica 2 luglio, infine, la "Vocal band". Un mix veramente per tutti i gusti, giochi e gonfiabili per i più piccoli.

Galleria fotografica