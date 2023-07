Al via la seconda edizione del Termoli Media Arts

TERMOLI. Quasi al via la seconda edizione del Termoli Media Arts Festival, il progetto promosso dal Comune di Termoli nell'ambito della programmazione dell'Estate Termolese ed organizzato dalla Flyer new media. Nuova edizione e nuova location e tante novità come la partnership con un importante azienda del territorio. Questa volta ad essere “imbiancata” con la tecnologia di proiezione sofisticata del video mapping sarà la facciata del Castello Svevo.

Il tema è un progetto internazionale che promuove la cultura contemporanea attraverso le sollecitazioni prodotte dal mercato delle imprese creative e culturali. Un palinsesto di luci, suoni e performance dal vivo che utilizzano l'architettura di un edificio come layout o meglio come tela su cui proiettare audio-visioni con l'uso di tecnologie elettroniche ed informatiche. Non solo. L'ambito di intervento è il rapporto tra la tecnologia e l'uomo con la specifica della valorizzazione del patrimonio culturale e l'innovazione delle pratiche artistiche in senso lato.

Tutte le sere rigorosamente quando il sole sarà tramontato sarà possibile godere di una “jam session iper-tecnologica” nella quale le immagini ed i suoni si confondono per produrre un unico spettacolo multi sensoriale.

La partecipazione è' libera e non è previsto alcun costo. È previsto un allestimento all'interno del castello e nell'area sottostante. Vi aspettiamo il 14-15-16 luglio dalle ore 21 per la 2° edizione del Termoli Media Arts Festival. Info: 338 6571359.

