Sentinelle del mare: al via la seconda edizione del contest

TERMOLI. Sabato 1° luglio 2023 è partita ufficialmente la seconda edizione del contest fotografico “Sentinelle del Mare”: l’iniziativa rientrante nel progetto Interreg AETHER “Alliance for the Effective Transnational Handling of Environmental Resources” (finanziato dal Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020), che mira a sensibilizzare i cittadini sul tema dell’inquinamento marino attraverso la fotografia.

Il contest rientra tra le azioni di Sensibilizzazione del progetto Interreg AETHER – cui obiettivo principale è rendere partecipi i cittadini nel monitoraggio e nella segnalazione delle emergenze ambientali – ed è aperto a tutti coloro che, al momento dell’iscrizione, abbiano compiuto 18 anni di età e siano in possesso di un account Facebook.

Per iscriversi e partecipare al Contest gli autori dovranno inviare, tramite la funzione Messenger di Facebook, un messaggio alla pagina Facebook Interreg Aether (https://www.facebook.com/InterregAETHER) contenente:

la fotografia con cui intendono gareggiare;

con cui intendono gareggiare; il nome e cognome del partecipante;

del partecipante; il luogo dello scatto .

Il partecipante potrà inoltre decidere se aggiungere alla foto un titolo o una breve descrizione, non più lunga di 150 caratteri (spazi inclusi). Saranno ammesse al Contest esclusivamente le fotografie inedite rappresentative della tematica “rifiuti in mare”. A tal fine la foto dovrà rappresentare almeno un rifiuto e una componente dell’ambiente marino.

Il contest si svolgerà da sabato 01.07.2023 a lunedì 31.07.2023.

Sarà proclamato vincitore l’autore dello scatto che avrà ricevuto più like alle ore 18.00 del 04.08.2023.

Se vuoi fare la differenza nella lotta all'inquinamento marino, partecipa al nostro contest fotografico! È semplice: basta uno scatto!

Le regole sono semplici:

Scegli una foto inedita sul tema;

Segna il luogo dello scatto; Invia la foto, i dettagli del luogo e il tuo Nome e Cognome entro il 31/07/2023.

La foto con più mi piace alle ore 18:00 del 4 agosto 2023 vincerà un buono per un'esperienza di whale&dolphin watching gratuita per quattro persone offerto dall'Associazione Jonian Dolphine Conservation.

Info e Regolamento su: https://www.napslab.it/2023/06/27/sentinelle-del-mare-2-edizione/?fbclid=IwAR3VRIN2st84awpo4BoC6lwk-dJIdWUcSgHjFX66tYQnfuc7hTdQ0VqlbHw