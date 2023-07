Sabato 15 luglio al mercato ittico il sorteggio di San Basso

TERMOLI. L'estate entra nel vivo e già si guarda alle feste tradizioni di agosto, quelle che registrano il picco di interesse e partecipazione popolare. Il 3 e 4 agosto la comunità adriatica sarà in fermento per la festa di San Basso, che celebra il patrono della città e dei marinai. Come avviene ogni anno circa 3 settimane prima, si rinnova la cerimonia pubblica di sorteggio tra i pescherecci che detengono le giuste caratteristiche per portare la statua lignea del Santo in mare, all'attesa processione del 3 mattina.

Quest'anno l'estrazione è fissata a sabato 15 luglio, alle 19.30, nel piazzale del Mercato Ittico, che ormai da qualche anno ha sostituito il tradizionale evento di piazza Duomo, che si svolgeva anche un paio di ore dopo. Presenzieranno il vescovo Gianfranco De Luca, il sindaco (e Governatore eletto) Francesco Roberti, assieme alla comunità marittima locale, alle autorità civili, religiose e militari. Ci sarà anche l'esibizione dell'associazione teatrale 'U Battellucce, che onorerà "San Bassele... Pescatòre!".

Festa patronale e sorteggio a cura dell'associazione San Basso 7.0 con diocesi di Termoli-Larino, Comune di Termoli e basilica cattedrale.