A Campomarino il servizio navetta trasporto disabili "Estate 2023"

CAMPOMARINO. Ritorna il servizio navetta innovativo a Campomarino per l'Estate 2023.

Iniziativa sociale denominata "Servizio navetta trasporto disabili Estate 2023" che nasce dall'adesione dell'Associazione Italiana Sicurezza Ambientale-Sezione Regionale Molise Odv "Aisa" a un progetto promosso dall'Autorità urbana di Termoli, denominato "S.t.a.r.t" rivolto ai servizi di welfare locale finanziato con fondi Por Molise Fesr/Fse 2014/2020. Il servizio navetta sarà erogato nel Comune di Campomarino quale Comune appartenente al territorio dell'Area Urbana di Termoli, dall' Associazione Italiana Sicurezza Ambientale-Sezione Regionale Molise Odv "Aisa" con sede a Campomarino, in qualità di organismo del terzo settore (Runts Sezione A). Il servizio è patrocinato dal Comune di Campomarino, sarà attivo per il periodo dal 8 luglio 2023 fino al 8 settembre 2023, dal lunedì alla domenica, con corse di andata e ritorno (mattina e sera) tra Campomarino Paese, Nuova Cliternia e Campomarino Lido.

Il progetto come dalla sua denominazione nasce per offrire un servizio di trasporto a soggetti diversamente abili, pertanto la navetta è dotata di n. 3 posti per disabili con carrozzina, con l'ausilio di operatori sulla navetta che aiuteranno i passeggeri disabili per le manovre di salita e discesa. Per queste tre postazioni riservate ai passeggeri con carrozzina più un loro accompagnatore, il servizio navetta sarà completamente gratuito con prenotazione del posto per la carrozzina e n.1 accompagnatore tramite l'app "Vivi Campomarino" scaricabile dagli store, utilizzabile per prenotare giornalmente la propria postazione e scegliere la corsa di preferenza di andata e/o ritorno, entro le ore 22.00 del giorno precedente. Sempre tramite l'app "Vivi Campomarino" il passeggero, tramite sistema Gps potrà monitorare lo spostamento della navetta e verificare quando è nei pressi della fermata per ottimizzare i tempi di attesa.

Si precisa che solo per i passeggeri con carrozzina le fermate saranno nei pressi dell'abitazione o nel punto più vicino alla stessa dove la navetta potrà effettuare la fermata. Inoltre il servizio sarà gratuito per i possessori di tessera di libera circolazione rilasciata dalla Regione Molise ai sensi della Legge Regionale n.26 del 2 ottobre 2003 (art. 28/bis) e Legge Regionale n. 16 del 20 agosto 2020, con esibizione della tessera all’ operatore. Per tutti gli altri passeggeri è possibile acquistare direttamente sulla navetta il ticket del valore di un euro per il viaggio di solo andata o di solo ritorno, del valore di 1,50 euro per il viaggio andata e ritorno (esenti minori < 0=6 anni). Di seguito si indicano gli orari e le corse della mattina e della sera attivi dal lunedì alla domenica. Auguriamo a tutti voi "Buona Estate 2023"!