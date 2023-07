Punto di valore: orchestra e coro debuttano sulla scalinata del Folklore

Orchestra e Coro Punto di Valore: intervista a Giulia Cannito

TERMOLI. L'associazione Punto Di Valore sarà con l'orchestra e il coro, domenica 9 luglio, alle ore 21:30 nello splendido scenario naturale della scalinata del Folklore, la sua prima uscita pubblica per questo anno.

I maestri Gianluca Di Lena e Basso Cannarsa, dopo la prematura scomparsa del maestro Alessandro Di Palma, con il quale formavano un trio eccezionale di professionisti, hanno lavorato sodo per continuare anche in suo nome e in suo onore, a tenere in piedi l'associazione con prove continue ed audizioni.

Lo spettacolo di domenica, oltre alla loro opera sarà neanche a dirlo dedicata soprattutto al prof Alessandro e, verterà momenti musicali di ottima fattura con l'orchestra pluripremiata dei ragazzi, condito in un palinsesto di brani immortali eseguiti dai cori dei più piccoli, delle ragazze e delle donne.





Un mix di voci e suoni che affascinerà il pubblico che affollerà la scalinata del Folklore teatro naturale dell'atteso evento. Intanto, nel pomeriggio di giovedì 6 luglio alle 16:30, nei locali della sala consiliare del Comune, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento, moderata dal nostro Michele Trombetta che è anche addetto stampa dell’associazione stessa, nella quale è stata presentata tutta l’associazione.

Galleria fotografica