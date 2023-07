Come un vento all’improvviso: la coinvolgente storia tra Zeffiro e Lorella

MAFALDA. «Per Zeffiro, l'abbandono su una strada ripida in un piccolo borgo alla vigilia di un caldo ferragosto è una momentanea disavventura che si trasformerà in una nuova opportunità di vita, libera e soddisfacente.

Una ragazza che ama gli animali sarà disposta ad essere la sua nuova padrona, mentre l'incontro con Pilar, un certosino amabile e intelligente, cambierà davvero in meglio le sue giornate. Altri gatti si aggiungeranno rapidamente alla lista dei suoi amici: Ezechiele, Even , Paride, Ellen, ma soprattutto la bella e giovanissima Artemisia... E a Zeffiro basterà uno sguardo per provare dentro al cuore i brividi d'amore. Un amore sconfinato, come pochi altri al mondo».

Una storia d’amore, d’attualità ma soprattutto vera. La storia di Zeffiro ha al suo interno un tema triste, quello dell’abbandono degli animali ma allo stesso tempo, anche l’amore della sua nuova padroncina.

Ironico, divertente, entusiasmante ed esilarante, Come Un Vento All’improvviso coinvolge, cattura e tiene con il fiato sospeso fino all’ultima pagina. L’intera affabulazione è un connubio dove realtà e fantasia si stringono in un abbraccio saldo, sorprendente.

Lorella Del Gesso, poetessa e scrittrice molisana, presenta così questo suo nuovo romanzo dal titolo “Come Un Vento All'improvviso”, di Accornero Edizioni.

«E’ la tenera ed emozionante storia del gattino Zeffiro, che trae spunto da una vicenda vera e tratta lo scottante tema dell'abbandono animali. Il libro, per i suoi contenuti altamente formativi, è particolarmente adatto anche ai ragazzi dai 13 anni in su ed è da non perdere per tutti».

Lorella nasce a Berna in Svizzera ma vive a Mafalda. La sua carriera letteraria prende vita nel 1999 con Attimi, una modesta raccolta di racconti edita dal Centro Produzione Editoriale di Teramo. Successivamente si è dedicata alla stesura di volumi dedicati al settore parascolastico e di romanzi.

Per la Casa Editrice Vestigium ha pubblicato Noi e la nostra società (2001), I temi di Lorella per la scuola media (2002), Percorsi di attualità (2003), La voce dell’angelo (2004) e La nuova raccolta di temi per la scuola media (2006).

Ha all’attivo anche, per Lalli Editore, il romanzo Fra il sussurrato e il vento (2008), nel 2012 per Albatros Edizioni il romanzo Non te l’ho mai detto e nell’aprile 2021 il romanzo Luna di giorno a cura di Robin Edizioni.

Ha scritto anche poesie e pubblicato due raccolte: Parole d’amore (2004) e Le strade del cuore (2005), entrambe a cura del Museo della Poesia di Garessio.

Ha inoltre partecipato a numerosi concorsi letterari vincendone alcuni: L'Iride, Città di Casal di Principe (2001), Amalia Vilotta (2018) e il prestigioso Premio Moschetta di Locri, sempre nel 2018 con la poesia dal titolo La notte.

Tutte le sue pubblicazioni si possono trovare sul sito www.lorelladelgesso.it o sul sito www.vestigium.it.

Con “Come un vento all’improvviso”, però, vuole fare di più. Infatti, insieme alla casa editrice, sta aiutando un gattile di Ancona, "Vallemiano", fino al 14 agosto, nella data dell’anniversario del ritrovamento di Zeffiro. E a settembre inizierà ad aiutare un altro gattile, questa volta lombardo.

Un aiuto concreto a supporto degli amici a 4 zampe. Il libro è disponibile presso tutte le librerie anche online. Per ogni copia venduta attraverso il sito web della casa editrice www.accorneroedizioni.it o sul territorio, verrà devoluta una quota per aiutare i gatti del gattile di Vallemiano di Ancona, si riceverà il libro e un autoadesivo che testimonia il proprio contributo a favore di questa campagna di sensibilizzazione

