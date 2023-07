Al via l'estate a Petacciato: aspettando il "Sabbie mobili festival"

PETACCIATO. Ricco il calendario degli eventi estivi di Petacciato. Tanti gli eventi che accompagneranno cittadini e turisti da oggi, sabato 8 luglio fino alla fine di agosto.

Si inizia oggi, quindi, con il Torneo di calcio a 5 che proseguirà fino a domani, domenica 9 luglio. Cultura, arte, progetti, sport e tanto sano divertimento e buona musica.

Un calendario alla portata di tutti, per grandi e piccini.

Molte sorprese dedicate al il centenario del paese, come gli eventi del 6, 8 e 12 agosto che prevedono, rispettivamente, la Celebrazione per il paese, Petacciato in Versi e la Notte Bianca e Notte incantata dei bambini con Cover band di Jovanotti, visita guidata del borgo antico e Silent disco.

Ma non è finita qui.

Torna anche quest’anno, la festa più attesa di sempre, il Sabbie Mobili Festival. Al momento gli artisti che si esibiranno sono top secret, ma siamo sicuri che la macchina organizzatrice saprà soddisfare tutti.