Reliquie di San Pio nella casa della signora Vittoria: parla il figlio Achille Salerno

TERMOLI. Ieri sera, mentre passeggiavo per Vico San Pietro nel borgo, ho colto da buon segugio (come ama chiamarmi il direttore, del resto un giornalista questo fa), che in casa della signora Vittoria D’Angelo, molto conosciuta a Termoli che in occasione della festa di San Giuseppe allestisce uno dei tanti Vetere di San Giuseppe in città, un po’ di gente stava recitando il santo Rosario davanti a delle icone sacre.

Tra le tante signore raccolte in preghiera, abbiamo notato anche la presenza del senatore Giuseppe Astore. Così abbiamo approfittato e abbiamo chiesto cosa stessero facendo. Mistero svelato subito, a casa D’Angelo/Salerno era presente una teca contenente alcune sacre reliquie di San Pio da Pietrelcina. Un lembo di fasciature che aveva sulle stimmate e un pezzo di immaginetta sacra dove lui recitava una preghiera.

Queste sacre reliquie resteranno fino a oggi sabato a casa sua e, a portarle è stato uno dei suoi figli, Achille Salerno che, da poche settimane, è stato nominato vice presidente dell’associazione “I cavalieri di Padre Pio”. Ha portato questa teca, itinerante che per due giorni resterà a Termoli, stavolta in un condominio al Mare, per poi proseguire per Vasto e, anche all’estero, in Francia.

È stata davvero una bella sorpresa quella vissuta ieri sera. San Pio, un santo giovane, che molti, come la signora Salerno, hanno avuto modo anche di conoscerlo di persona, e al quale tanti di noi, nei momenti di sconforto o per lenire un dolore, ci siamo spessi rivolti per chiedere benevolenza e protezione.

