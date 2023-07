Da Miss Italia a Vigna in festa: ecco il calendario dell'estate guglionesana

GUGLIONESI. Pubblicato oggi, sabato 8 luglio, il calendario estivo di Guglionesi, nato dalla collaborazione tra la neo amministrazione Tomei e le varie associazioni presenti sul territorio.

Arte, cultura, mostre, feste religiose e tanto divertimento per grandi e piccini.

Si parte domani, domenica 9 luglio con la cicloturistica "Memorial Mauro Di Vittorio" grazie all'asd cycling team Usconio per poi proseguire, nella serata, con la prima selezione regionale di Miss Italia, condotta dal giornalista Andrea Nasillo.

Un cartellone estivo che pensa sia ai cittadini che ai turisti perché vede tanti eventi anche nel mese di luglio.

Come ad esempio il Good Time blues fest, che vedrà la partecipazione di oltre 250 ballerini provenienti da ogni parte del mondo, la festività religiosa della Madonna del Carmelo e tanti eventi dedicati all'arte.

E poi torna Sapere Aude- Ricordando Corrado Gizzi. Tante novità come le Olimpiadi estive e tante manifestazioni di prevenzione e sport. Qualcuna in collaborazione con l'associazione diabetici del basso Molise.

Spazio ad agosto per l'attesissima festa di San Nicola e per il suo splendido Palio con la giostra degli anelli e la sfilata medievale. La notte bianca. La festa del cuore e la proiezione degli spettacolo in vernacolo guglionesano della compagnia I Di(a)lettanti.

Memorizzate le date e venite a vivere l'estate guglionesana che si concluderà il 16 e 17 settembre con "Vigna in festa".